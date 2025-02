Lanazione.it - La capolista Casarza è troppo forte per il fanalino Castelnovese

Nel campionato di prima categoria festeggiano il successo il Colli in trasferta, Riomaior, Brugnato sui cugini del Romito Magra, la Santerenzina nel derby sull’Amegliese, la Bolanese sul Riccò e il Marolacquasanta sul Cadimare. Pesante stop casalingo per lacontro la. A.– Colli 3-4 Marcatori: 20’, 42’ Mancuso (C), 21’, 94’ Bacherotti (A), 34’ Franzoni (C), 55’ Guaitoli (A), 66’ Palagi (C) Brugnato – Romito 1-0 Marcatori: 64’ Gavini0-4 Marcatori: 34’ Righetti, 40’, 81’ Monticone, 65’ Pimentel Lanon lascia scampo all’ultima della classe, infliggendole un pesante poker al “Marchini“. Santerenzina – Amegliese 2-1 Marcatori: 26’ Masini (A), 53’ Gabriele (S), 56’ Pardini (S). A passare in vantaggio sono gli ospiti con la girata di Masini.