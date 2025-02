Secoloditalia.it - La bomba Franceschini sulla Babele del campo largo. E Bonelli cita Moretti: continuiamo così, facciamoci del male

«Vai avanti tu che a me viene da ridere», reil titolo di un vecchio film di Giorgio Capitani con Lino Banfi, e che oggi, mutatis mutandis, sembra attagliarsi perfettamente alla realtà che imperversa sul set di unche, tra protagonisti, comprimari, comparse e voci fuori, conta su un cast politico che – salvo ciclici richiami all’unità in chiave antigovernativa – procede in ordine sparso.Deliriospariglia le carte“Cercasi federatore disperatamente” – tanto per parafrasare un altro celebre successo del grande schermo – potrebbe essere il sotto-testo e, tra dogmi e eresie rilanciate a fasi alterne,ribalta del teatrino della politica soffia un vento di “accordi e disaccordi” di Woody-alleniana” memoria che scompiglia i cespugli all’ombra dell’opposizione di sinistra.