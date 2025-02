Lanazione.it - La ’bomba’ dei rifiuti sanitari. Da smaltire 1800 tonnellate di scarti: "Vanno riciclati in combustibili"

Una potenzialeecologica ad alto impatto su ambiente e cittadini. Che va disinnescata mettendo in campo tutte le tecnologie più moderne e sicure, compresa la trasformazione in. Perchè oggi in Umbria vengono prodotte circaannue dia rischio infettivo, di cui circa 700provengono dall’Azienda Ospedaliera di Perugia e circa 400dall’Azienda Ospedaliera di Terni. Sono i dati emersi durante il convegno intitolato "La sterilizzazione deiospedalieri a rischio infettivo" che si è svolto nella sala Arpa, organizzato dal Direttoreo dell’Azienda Ospedaliera di Terni, Pietro Manzi. L’evento ha posto l’accento su uno dei temi più urgenti della gestionea regionale e nazionale: il trattamento deiospedalieri infetti, in particolare quelli a rischio biologico.