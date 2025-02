La ‘Balorda nostalgia’ di Olly a Sanremo | Nel mio mondo comanda la musica

Leggi su Funweek.it

Ci sono momenti che riaffiorano all’improvviso, avvolti da quella luce soffusa della memoria che scalda e punge allo stesso tempo. È la nostalgia, sentimento capace di trascinarci indietro, dove vorremmo restare ancora un po’, pur sapendo che il tempo non concede repliche. Proprio lì si annida la Balorda nostalgia chesi prepara a condividere sul palco del Festival di2025, portando la sua voce e il suo vissuto in una ballad intensa e personale.Scritta dallo stessocon Pierfrancesco Pasini e JVLI (anche produttore del brano), la canzone è un viaggio emotivo tra le pieghe dei ricordi, un inno a quei momenti che, pur lontani, restano incisi nell’anima come istantanee di vita vissuta. Con un arrangiamento che fonde la delicatezza di chitarre acustiche e pianoforte, il brano rappresenta un’evoluzione naturale del percorso artistico del cantautore, che dopo il successo di ‘Tutta Vita’ continua a sperimentare, raccontando la sua generazione con autenticità e poesia.