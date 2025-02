Sport.quotidiano.net - La 24esima giornata. L’ex Bonfanti spinge il Bari . Castori piega la Reggiana

Le ultime 4 gare della 24agiocate ieri confermano il Modena in zona playoff, anche se al fianco dei gialloblù, di Palermo e Cesena sull’ottavo e ultimo gradino per gli spareggi non c’è più il(foto) che2-1 il Frosinone grazie a Favilli e alcanarinosalendo a +3. Ma la novità è il divario che si accorcia fra zona playoff e zona playout (appena 5 punti) grazie ai successi di Sampdoria, Sudtirol e Salernitana. I blucerchiati avevano esultato sabato (pur in dieci) sul Cosenza, ieri invece sono arrivate le vittorie di altoatesini e campani: la squadra dihato la(che vincendo avrebbe scavalcato il Modena) per 2-0 grazie a Pyyhtia e Pietrangeli, mentre nonostante il rigore fallito da Cerri è stato Raimondo a siglare l’1-0 dei granata su una Cremonese ormai definitivamente tagliata fuori dalla corsa ai primi due posti, distanti 16 punti.