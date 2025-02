Sport.quotidiano.net - La 10 prestata da Platini e lo scatto in azienda. Vignola, tutta l’importanza del talento

Non deve essere stato facile per Beniamino, come centrocampista con l’inventiva nel Dna, farsi spazio in una serie A da età dell’oro con Maradona, Zico,, Antognoni, Beccalossi: giusto per citarne solo alcuni. Ma pure il suoera cristallino, e. nel vetro ha poi trovato la materia giusta per costruirsi una seconda carriera vincente, da imprenditore., è vero che arrivò alla Juve su suggerimento proprio di? "In effetti Michel mi aveva ’sponsorizzato’ in una intervista, fece il mio nome. La tenne presente Boniperti: nell’estate del 1983 stavo andando dall’Avellino alla Fiorentina, ma poi mi chiamò la Juventus". E a Torino vinse subito: scudetto e Coppa delle Coppe, con anche un gol al Porto in finale a Basilea. "Era una grande squadra, del resto quello era uno spogliatoio di campioni del mondo: Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, Rossi.