Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, impatto super: l’attaccante francese è già decisivo. Non solo la doppietta: le statistiche di Juve-Empoli

Leggi su Juventusnews24.com

di Enrico Pecci: i numeri di Juve-del. NonladecisivaRandalha già conquistato tutti alla Juve.è andato oltre le più rosee aspettative nelle prime due partite in bianconero: l’ex PSG ha segnato contro Napoli ed(eguagliando Tevez per gol nelle prime due presenze alla Juve), e contro i toscani è risultato anchecon lache ha ribaltato il match nella ripresa. Nonle due reti però:ha già dimostrato le sue caratteristiche di attaccante totale, in grado di ricoprire più ruoli d’attacco e di saper giocare con la squadra., ladecisiva e non: i numeri della sua partita contro l’La statistica più importante diè ovviamente quella relativa ai gol: ladel, decisiva, è arrivata con2 tiri in porta ed uno fuori dallo specchio.