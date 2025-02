Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, Paganini svela: «Esiste un pre accordo con il PSG, coinvolto anche Vlahovic». Poi fa altri due nomi per l’attacco

di RedazionentusNews24, la rivelazione disull’attaccante francese:Dusancon il PSG. La situazioneSul proprio profilo X, Paoloha parlato delle possibili mosse del calciomercatoper la prossima estate, soffermandosi sui movimenti in attacco.Mi informano dal Principato ??cheun pretra #Psg e #ntus che prevede il riscatto di #e il passaggio di #a Parigi. #Osimhen o #Zirkzee i 2 obiettivi bianconeri per l’estate legati però al piazzamento Champions— Paolo(@Pa) February 3, 2025 LA SITUAZIONE – «Mi informano dal Principato cheun pretra Psg entus che prevede il riscatto die il passaggio dia Parigi. Osimhen o Zirkzee i 2 obiettivi bianconeri per l’estate legati però al piazzamento Champions».