Kolo Muani illumina allo Stadium: pochi dubbi sul migliore in campo di Juve Empoli, il voto è altissimo!

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dato i voti ai protagonisti della sfida tra Juventus ed Empoli, gara vinta in rimonta dai bianconeri per 4-1. Tra i protagonisti di questa partita c'è soprattutto Kolo Muani, il migliore in campo.

8 – Un po' di fortuna sul secondo gol, ma meritata, sa essere attaccante totale: due reti, bene anche in fascia, corsa leggera e veloce.