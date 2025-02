Juventusnews24.com - Kelly Juventus, si procede verso il deposito del contratto! Ecco cosa manca per l’ufficialità del difensore. Ultime

di RedazioneNews24, siildel! Gli ultimi aggiornamenti sul futuro delingleseCorsa contro il tempo per Lloydalla. Ilinglese, in quanto extracomunitario, deve ancora ottenere il visto per il permesso di lavoro in Italia. Come riportato da Sky Sport, in questo momento è in corso lo svolgimento delle pratiche burocratiche per ottenere il visto. Si stanno risolvendo le questioni burocratiche per arrivare aldel: si, quindi,ildel. L’affare non è a rischio per i bianconeri.Leggi sunews24.com