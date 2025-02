Juventusnews24.com - Kelly Juventus, le cifre ufficiali del nuovo colpo dei bianconeri: ecco quanto verrà pagato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ledel: tutti i dettagli sulacquisto in difesa deiÈ ufficiale l’arrivo dialla Juve. Come riportato dal club, il difensore arriva in prestito dal Newcastle per una cifra di 3 milioni di euro (più oneri accessori di 0,8 mln). L’obbligo di acquisto, al verificarsi di determinate condizioni, sarà di 14,5 mln. Oneri accessori per 2,7 mln (che possono aumentare per una cifra non superiore a 6,5 mln)– «Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatoreLloyd Casius a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,8 milioni.