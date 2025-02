Juventusnews24.com - Kelly Juve, retroscena sul suo arrivo a Torino: è slittato tutto di qualche ora. Svelato il motivo

Nella giornata di ieri il mercato Juve ha accolto Lloyd Kelly, il quarto ed ultimo colpo della sessione invernale. Sabato sera sembrava tutto sistemato, tanto che il giocatore aveva già programmato il volo privato per Torino. Tutto però è slittato di alcune ore, perchè Juve e Newcastle dovevano sistemare alcuni dettagli dell'affare, relativi in particolare a bonus e termini di pagamento. L'intesa è poi stata trovata a 3 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo per 14 milioni più 5 di bonus. Lo scrive il Corriere dello Sport.