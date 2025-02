Panorama.it - Kate Middleton non vuole si parli più dei suoi look

«Lo stile c’è, ma c’è soprattutto la sostanza». Con queste parole, una fonte vicina a Kensington Palace ha annunciato attraverso le pagine del Sunday Times, la volontà didi non condividere più i dettagli in merito agli abiti che indossa durante le occasioni ufficiali.Secondo la fonte, la principessa del Galles desidererebbe «sottolineare che non è importante cosa indossa». Una decisione che nasce dalla volontà che «l’attenzione si concentri sulle questioni veramente importanti, sulle persone e sulle cause che sta mettendo in luce».Nell’articolo, si sottolinea però comesia consapevole che «una parte del pubblico apprezzerà sempre ciò che la principessa indossa» anche se questo non significherà più annunciare ufficialmente l’origine dei capi indossati.La decisione dinon può però che sollevare qualche dubbio.