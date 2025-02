Amica.it - Kate Middleton non vuole più che si parli dei suoi look

Icona di stile in tutto il mondo, ha recentemente dichiarato di volere che i media si soffermino più sulle cause che promuove e non su ciò che indossa. Da Kensington Palace è stato annunciato che non verranno più date informazioni in merito ai look della principessa del Galles. Il cambiamento di approccio arriva dopo che ha visitato il T? Hafan Children's Hospice, lo scorso 30 gennaio. In questa occasione, il suo abito Zara ha distolto l'attenzione dall'importanza della visita e dalla causa benefica che la principessa stava promuovendo. Anche se il Palazzo non fornirà più informazioni ufficiali sugli stilisti indossati da Kate Middleton, i fan continueranno a identificare i suoi abiti attraverso pagine Instagram dedicate.