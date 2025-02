Quotidiano.net - Kallas, 'in una guerra dei dazi con gli Usa chi ride è la Cina'

"Non ci sono vincitori nelladei, chi se laè la". L'Ue e gli Usa "sono legati, noi abbiamo bisogno di loro e loro di noi. Inon vanno bene per i posti di lavoro e per i consumatori". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Kajaarrivando al vertice informale Ue.