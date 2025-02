Ilfogliettone.it - Juventus rimonta l’Empoli e vince 4-1: Kolo Muani e Vlahovic protagonisti

Nella serata di campionato, laha affrontato un Empoli combattivo ma alla fine ha prevalso con un netto 4-1, riscattando le due sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League. Il match si è aperto con un colpo di scena: dopo appena quattro minuti, l’ex giocatore bianconero Mattia De Sciglio ha trovato il gol del vantaggio per, gelando lo Stadium. De Sciglio, ovviamente, ha evitato di esultare fuori rispetto ai suoi ex tifosi.Il primo tempo è stato tutto in salita per la, che ha faticato a trovare il ritmo giusto e ha lasciato ampio spazio agli ospiti. Tuttavia, nella ripresa, la musica è cambiata. La svolta è arrivata con l’ingresso in partita di Randal, che ha letteralmente scatenato l’offensiva bianconera. In soli tre minuti, tra il 52? e il 55?, l’attaccante francese ha segnato due gol, ribaltando completamente il risultato e portando lain vantaggio.