Sbircialanotizia.it - Juventus, la rinascita di Vlahovic: cosa c’è dietro quell’esultanza

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'attaccante bianconero ha ritrovato il gol nella vittoria in rimonta contro l'Empoli È tornato Dusan. L'attaccante serbo, dopo un periodo di digiuno che lo aveva confinato in panchina, ha ritrovato gol e fiducia nella partita contro l'Empoli, vinta dalla4-1 in rimonta. Subentrato a Yildiz al 65',ha giocato in coppia con .L'articolo, ladic’èè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.