Juventus, Fagioli dà priorità alla Fiorentina. Il Marsiglia resta in attesa | CM.IT

Sono le ultimissime ore di calciomercato e si decide anche il futuro del centrocampista della: le ultimeIl futuro di Nicolòè ancora in bilico. Il calciatore, anche ieri zero minuti contro l’Empoli nell’ultima giornata del campionato di Serie A, è fuori dal progetto tecnico e tattico dell’allenatore Thiago Motta.(LaPresse) – Calciomercato.itDa mesi le indiscrezioni si rincorrono e il suo entourage è al lavoro per trovare la sistemazione migliore per il proprio assistito. In questi ultimi giorni, lasi è fatta sotto per portare in riva all’Arna l’ex Cremonese, ma non è riuscita a convincere laa cedere il 23enne mediano. I bianconeri hanno sempre chiesto l’inserimento dell’obbligo di riscatto, mentre tutte le squadre interessate, Viola compresi, non si sono spinti oltre il diritto.