Juventus e Fiorentina molto vicine, manca poco per Fagioli | CM.IT

Accordo praticamente ad un passo tra le due squadre per il trasferimento del centrocampista bianconero alla corte di PalladinoQuandonomeno di due ore mezza per la conclusione della sessione invernale del calciomercato edizione 2024/2025, si va definendo una trattativa interminabile, iniziata ormai da diversi giorni.(LaPresse) – Calciomercato.itLae la, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, dopo le discussioni dei giorni scorsi e, soprattutto, di quest’oggi, sono semprea chiudere l’accordo per il trasferimento di Nicolòalla squadra gigliata. Da giorni si parla del fortissimo interesse dei toscani per il 23enne calciatore, ormai fuori dal progetto tecnico e tattico di Thiago Motta, visti anche gli zero minuti giocati contro l’Empoli nell’ultimo turno del campionato di Serie A.