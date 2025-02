Calciomercato.it - Juventus e Fiorentina, accordo trovato per Fagioli: è fatta, cifre e dettagli | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

chiuso tra le due squadre per il trasferimento del centrocampista bianconero alla corte di PalladinoAGGIORNAMENTO 22.29: Si è chiusa, dopo una lunga trattativa, la telenovela di mercato. Il calciatore lascia lain prestito con obbligo di riscatto, che scatta a determinate condizioni: 16 milioni di euro più bonus ledell’affare.Chiusa pochi minuti fa la trattativa tra la #e la #: #si trasferisce alla Viola in prestito con obbligo di riscatto, che scatta a determinate condizioni. 16 mln di euro più bonus ledell’affare? @calciomercatoit #calciomercato @RiccardoMeloni4 https://t.co/Etf02QjtiZ— Alessio Lento (@alessiolento) February 3, 2025Quando mancano poco più di due ore mezza per la conclusione della sessione invernale del calciomercato edizione 2024/2025, si va definendo una trattativa interminabile, iniziata ormai da diversi giorni.