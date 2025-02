Sport.quotidiano.net - Juve, Kolo Muani come Tevez: fattore K per Motta

Bologna, 3 febbraio 2025 – Lalo ha preso perché è un talento, lo ha preso perché ha caratteristiche tecniche più affini al gioco di Thiago. Randalha impattatomeglio non avrebbe potuto nel mondo bianconero. Tre gol in due partite, soprattutto la doppietta contro l’Empoli che ha ribaltato una partita che si era messa malissimo. Senza quella sua sfuriata in uno contro uno per lasarebbe stato molto più difficile riprendere e sorpassare i toscani, che avevano giocato un’ora di gioco pressoché perfetta. Ma d’altronde il mercato serve proprio a questo, rafforzarsi, mettere dentro le pedine giuste che possano invertire il trend, riparare ciò che è stato sbagliato prima. Non caso si chiama mercato di riparazione.Uno sbarco in grande stile quello di Randal