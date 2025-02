Juventusnews24.com - Juve Empoli, la moviola dei giornali: «Bene Zufferli, ok i gol e il rosso a Maleh. Ma commette un grande errore»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ladella Gazzetta dello Sport oggi in edicola relativa al match andato in scena ieri all’ora di pranzo all’Allianz StadiumL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi dadella sfida dell’Allianz Stadium che laha vinto 4-1 contro l’, sempre vicino all’azione. Vede il rigore su, serve il Var per il mani di Anjorin. Giusto concedere l’1-1 di Kolo Muani (non è fallo su Goglichidze). Giusto ammonire Gyasi e due volte. Discorso diverso sul tempo perso dell’: invece di ammonire rimprovera e fa perdere tempo.Leggi suntusnews24.com