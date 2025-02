Universalmovies.it - Jurassic World: Rebirth | Un video anticipa il trailer

Leggi su Universalmovies.it

Il primodiha ottenuto il via libera per il rilascio in rete.Attraverso un brevissimodiffuso oggi sui canali social ufficiali, infatti, Universal Pictures ha riferito che il primodisarà rilasciato nella giornata di mercoledì 5 febbraio, in anticipo sui tempi rispetto all’atteso evento mondano del Super Bowl (9 febbraio). Presumibilmente, lo studios ha prenotato uno spazio pubblicitario al Super Bowl per diffondere anche uno spot.SpotQualcosa sta arrivando. pic.twitter.com/Tta8VqlLqz—(@ParkIT) February 3, 2025Note di Produzioneè stato diretto da Gareth Edwards (Godzilla), con Steven Spielberg che produce attraverso Amblin Entertainment, e Frank Marshall e Patrick Crowley che producono attraverso Kennedy-Marshall.