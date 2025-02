Velvetgossip.it - Joe Bastianich sbarca su Tv8 con il nuovo format Foodish

Leggi su Velvetgossip.it

Joe, noto ristoratore e volto televisivo, sta per tornare sul piccolo schermo con unentusiasmante programma di cucina su Tv8. Dopo aver conquistato il pubblico come giudice di MasterChef Italia,è pronto a intraprendere una nuova avventura con “”, unche si preannuncia ricco di sapori e competizione. La trasmissione, la cui registrazione è iniziata di recente, andrà in onda nella fascia oraria delle 20.30-21.30 a partire dalla primavera del 2025.L’arrivo di “” segna un momento cruciale per Tv8, che sta cercando di ridefinire la sua identità nel panorama televisivo italiano. Dopo la chiusura di “100% Italia”, il canale ha deciso di puntare ancora sulla cucina, un tema che ha dimostrato di attrarre un vasto pubblico. La nuova edizione di “Celebrity Chef” di Alessandro Borghese ha già aperto le porte a un rinnovato interesse verso i programmi culinari, ma con “”, l’obiettivo è quello di portare gli spettatori in un viaggio gastronomico ancora più avvincente.