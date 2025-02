Davidemaggio.it - Joe Bastianich nell’access di Tv8 con Foodish

Tv8 è alla ricerca di identità per il suo access prime time. Dopo la chiusura di 100% Italia, da qualche settimana è in onda la nuova edizione di Celebrity Chef di Alessandro Borghese. Nonostante risultati appena sufficienti, l’ottavo canale ha deciso di puntare ancora sulla cucina. E’ in arrivo infatti un nuovo format dal titoloche sarà condotto da Joe.Il programma, le cui registrazioni sono iniziate da poco, andrà occupare lo slot delle 20.30-21.30 in primavera. Il tema di questa nuova trasmissione saranno i prodotti culinari tipici.in ogni episodio sarà accompagnato da un vip, esperto della città o della particolare ricetta oggetto della puntata.è infatti un viaggio in lungo e in largo per l’Italia per assaggiare quattro tra le migliori proposte della stessa ricetta, con lo scopo di decretare qual è la migliore in ogni città.