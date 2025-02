Calcionews24.com - Joao Felix Milan, affare fatto per l’attaccante del Milan (e non solo). Arriva un altro acquisto per completare il reparto

Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato, preso, ma non: colpo in chiusura in arrivo dalla Fiorentina! Le ultimissime notizie sui rossoneri Il calciomercatoè letteralmente scatenato. Nella giornata di oggi i rossoneri hanno ufficializzato la cessione di Calabria al Bologna, chiuso virtualmente pere confermato l’arrivo di Santiago Gimenez dal Feyenoord. Come riportato da Matteo Moretto, .