Joao Felix atterrato a Malpensa, ma il mercato del Milan non finisce qui | CM.IT

Il nuovo attaccante rossonero è finalmentee sarà subito a disposizione di Conceicao: le immagini dell’arrivo in aeroporto. Poco più delle ore 22:00, l’aereo proveniente da Londra èall’aeroporto dicomincia così la sua nuova esperienza al. Il portoghese lascia il Chelsea con la formula del prestito oneroso. Il club rossonero sborsa circa 5,5 milioni di euro per il suo trasferimento temporaneo.sbarcato a(Calcio.it)Una volta uscito dall’aeroporto, ha raggiunto il van ed è stato accolto da un gruppo di tifosi pronti a salutare uno degli ultimissimi colpi di questa frenetica e pazza sessione di calcioinvernale. Ilha chiaramente stravolto la rosa, bocciando alcune scelte passate e modificando il proprio assetto, come voleva il nuovo mister Conceicao.