Jey Uso risponde alle critiche: "Non ho tempo per loro"

Tra i vari nomi citati come possibili vincitori del Royal Rumble match 2025, forse, mancava proprio quello di colui che alla fine si è portato a casa la vittoria: Jey Uso. “Main Event” è infatti riuscito a eliminare John Cena al termine di una lotta serrata e di un Royal Rumble match di buona fattura, così da garantirsi una title shot in quel di WrestleMania. La vittoria di Uso, però, ha attirato diversequali è stato lo stesso wrestler a volerre.Parlando al The Pat McAfee Show, Jey Uso ha detto:“E’ parte di, Uce. Voglio dire, è la vostra opinione. Voi non mettete le mie scarpe ogni settimana. Voi non viaggiate ogni settimana come faccio io. Tutti i bumps, tutte le cose che nessuno vede, tutti i voli e le macchine in affitto. Non viaggiamo con le guardie del corpo come fanno gli altri.