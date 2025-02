Zonawrestling.net - Jey Uso: “Ecco cosa mi ha detto John Cena dopo che ho vinto la Rumble”

Leggi su Zonawrestling.net

La vittoria della Royalda parte di Jey Uso è arrivata davvero a sorpresa: mentre tutti si aspettavano un testa a testa tra CM Punk e, Main Event Jey è riuscito nell’impensabile, eliminando proprioe aggiudicandosi l’opportunità di sfidare uno dei campioni mondiali per il titolo nel main event di WrestleMania. Un’emozione sicuramente fortissima per Jey, e una delusione molto forte per, che ora è costretto a passare dalla Elimination Chamber per arrivare al tanto agognato 17° titolo mondiale. I due però,, il match, si sono abbracciati sul ring, e Jey ha svelato chesi sono detti.“Guarda il pubblico”Intervistato da Nightcap, Jey ha ripercorso gli istanti post vittoria, conche è tornato sul ring per complimentarsi con lui, ricordando alcune parole che gli avevaormai più di 10 anni fa, quando gli Usos erano ai primissimi incontri in WWE.