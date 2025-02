Gqitalia.it - Jay-Z con il suo preziosissimo Patek è stato il perfetto supporto al trionfo di Beyoncé ai Grammy

AiAwards 2025, Jay-Z èancora una volta il re dei segnatempo impreziositi dai gioielli, una categoria molto amata dagli amanti degli orologi. Un primato che non ha tolto nulla alla vittoria die nemmeno ai meritati riconoscimenti attribuiti a Kendrick Lamar e Charli XCX capaci di regalarci il sapore dell'estate in pieno inverno. Lo spettacolo orologiero ècomunque di altissimo livello e non sono mancati AP, Jacob & Co. e Rolex, ma nessuno si è avvicinato alunico al mondo che Jay-Z portava al polso mentre guardava la moglie che si aggiudicava (finalmente) il premio per il miglior album dell'anno. Lamar è noto per essere un appassionato di orologeria, ma quest'anno ha scelto di sfoggiare solo gioielli, mentre lui e il suo famigerato brano diss contro Drake, Not Like Us, si sono aggiudicati cinque premi.