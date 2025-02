Oasport.it - Jannik Sinner ci sarà nell’esibizione a Las Vegas: nuovo impegno extra e non solo per soldi…

Leggi su Oasport.it

Unin calendario per. Sul profilo Instagram del n.1 del mondo, una storia preannuncia una partecipazione a un eventorispetto al calendario del massimo circuito internazionale.Si tratta dell’esibizione, in programma dal 1° al 2 marzo a Las, denominata “The MGM Rewards Slam“, un’occasione di promozione per il tennis nella nota città del Nevada. Saranno sei i tennisti al via. Oltre all’altoatesino, risponderanno all’appello il tedesco Alexander Zverev, gli americani Tommy Paul e Taylor Frtiz, la bielorussa Aryna Sabalenka e la giapponese Naomi Osaka.Non si conosce il prize-money, ma sicuramente le cifre non saranno di poco conto per i giocatori. Unche sta aumentando i propri “gettoni” in manifestazioni di questo genere, citando la nota Six King Slam, tenutasi a Riad (Arabia Saudita) lo scorso ottobre e con il pusterese vincitore di una cifra spropositata (6 milioni di dollari).