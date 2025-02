Quotidiano.net - Jago: l'artista che trasforma la pietra in emozioni e condivide la bellezza

Una bambina poggia la sua mano su un sasso. Prova a stendere le dita più che può per riempire l'impronta impressa su quello che non è semplicemente un pezzo di, ma un'opera d'arte. Accanto a lei c'è l'autore che, tutt'altro che contrariato, la incita a provare di nuovo. "Ci sei quasi, ci sei quasi", scherza. T-shirt e pantaloni neri, come il buio in cui sono esposte le sue opere,si illumina quando le sue creazioni riescono a emozionare, incuriosire, attirare l'attenzione, suscitare sentimenti. "Di certo ho la paternità dell'opera - dice - ma quella scoperta, quella creazione è patrimonio di tutti. È come un figlio, si mette al mondo, si dà, si restituisce". Jacopo Cardillo ha 37 anni, ha lavorato praticamente in ogni angolo del mondo, dalla Cina agli Emirati Arabi, dove attualmente lavora.