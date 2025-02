Oasport.it - Jacobs non si capacita: “Tante cose da rivedere. So che valgo un tempo di…”

Leggi su Oasport.it

Non è stato l’inizio di stagione che sognava Marcella Boston (USA). Nella tappa Gold del World Indoor Tour, il bi-campione olimpico a Tokyo 2021 ha dato il via alla sua nuova stagione al coperto, cimentandosi nei 60 metri in un contesto di gara di altissimo livello e i riscontri non hanno soddisfatto le aspettative dell’azzurro.La gara è stata vinta nell’atto conclusivo dal campione a Cinque Cerchi dei 100 metri di Parigi, Noah Lyles, col crono di 6.52. Alle sue spalle si sono classificati il bahamense Terrence Jones (6.57) e l’altro statunitense P.J. Austin (6.60). Per Marcell il quartodi 6.63, con un miglioramento di 0.06 rispetto alle batterie, dalle quali in un primo momento non aveva ottenuto il pass per la finale. Per via della rinuncia del nigeriano Udodi Onwuzurike, infortunato al termine della prova, l’atleta nostrano ha avuto un’altra chance nella finale a cinque.