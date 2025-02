Quotidiano.net - Italiano in coma a Lanzarote. Fermato l’aggressore . Ma l’arma non si trova

di Riccardo JannelloARRECIFE (Spagna)Un uomo è in stato di fermo aper l’aggressione al trentenne Salvatore Sinagra, l’imprenditore di Favignana proprietario di un bar-caffetteria a Puerto del Carmen, una delle località turistiche più frequentate dell’isola nell’arcipelago delle Canarie, che da una settimana giace innel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale universitario di Gran Canaria a Las Palmas dove è stato trasportato in eliambulanza. La Guardia Civil hail sospettato la notte scorsa e l’ha portato per l’interrogatorio nella caserma del capoluogo, Arrecife. Le autorità non hanno comunicato nome ed età, ma si sa che si tratta di un giovane del posto ben conosciuto dalla polizia per una serie di piccoli reati legati a violenze e droga. A individuarlo hanno contribuito le riprese di videosorveglianza sul luogo dell’agguato a Salvatore e le dichiarazioni di un altro, amico della vittima, che è stato a lungo sentito dalla Guardia Civil, mentre altri possibili testimoni hanno preferito trincerarsi dietro il "non ricordo".