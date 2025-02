Anteprima24.it - “Italia Inpasta”, il primo piatto per eccellenza a Casa Sanremo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti“”,dell’arte pastaia irpina, porta i suoi sapori autentici a2025 con Terre d’Irpinia, in occasione della 75esima edizione del Festival della Canzonena in programma dall’11 al 15 Febbraio.Dal cuore di Avellino, questo pastificio combina tradizione e innovazione, con prodotti artigianali che raccontano le radici di un territorio ricco di storia gastronomica. Sotto la guida del suo fondatore Alessandro Alvino,continua a valorizzare il grano e le materie prime locali con la stessa passione e autenticità che l’hanno resa un simbolo dell’Irpinia.“La nostra pasta è più di un semplice alimento: è una storia che si tramanda, un’arte che si rinnova ogni giorno”, il motto di Alessandro.Ildeglini per, la pasta in tutte le sue forme e i suoi mille sapori, lunga, corta, trafilata, all’uovo, ma anche con farina di farro e grano saraceno: Alessandro è riuscito a fare della semplicità un’arte.