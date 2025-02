Ita Airways e Lufthansa, al via l’integrazione di bonus e terminal

Leggi su Ildenaro.it

Con effetto immediato, i 36 milioni di membri di Miles & More potranno accumulare e utilizzare le miglia su tutti i voli di Ita. Allo stesso tempo, i 2,7 milioni di membri del programma frequent flyer di Ita, Volare, potranno accumulare e utilizzare i loro punti su tutti i voli operati da, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines. È uno dei primi effetti dell’ingresso di Ita nel gruppo, i dettagli dell’operazione sono stati illustrati oggi dai vertici delle due compagnie a Fiumicino.Con l’inizio del prossimo programma voli estivi, Itasi sposterà neidelle compagnie aeree, al1 di Francoforte e al2 di Monaco. Questo ridurrà significativamente i tempi di trasferimento dei passeggeri. In tutti gli altri hub del gruppo, così come a Roma-Fiumicino e Milano-Linate, le compagnie aeree del Gruppooffrono già i loro voli nelle stesse areedi Ita