Lapresse.it - Istat, nel paniere 2025 entrano speck e topper per materasso. Via i test Covid

Neldelche l’usa come riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, per il calcolo dell’indice NIC (per l’intera collettività nazionale) e FOI (per le famiglie di operai e impiegati) – figurano 1.923 prodotti elementari (erano 1.915 nel 2024), raggruppati in 1.046 prodotti e, successivamente, in 424 aggregati. Ilutilizzato per il calcolo dell’indice IPCA (armonizzato a livello europeo) comprende 1.944 prodotti elementari (erano 1.936 nel 2024), raggruppati in 1.065 prodotti e 428 aggregati. Lo riferisce l’in una nota, spiegando che “l’aggiornamento dei beni e servizi inclusi neltiene conto sia delle novità nelle abitudini di spesa delle famiglie sia dell’evoluzione di norme e classificazioni e cerca anche di ampliare la gamma dei prodotti che ritra i consumi ormai consolidati”.