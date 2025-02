Istat come cambia il paniere 2025 Aumenta il peso di casa ed energia In calo spettacoli e cultura

Leggi su Orizzontescuola.it

Ogni anno, l’aggiorna ildi riferimento per la misurazione dell’inflazione, rivedendo l’elenco dei prodotti e adeguando le tecniche di rilevazione dei prezzi al consumo. In particolare, nelsi osserva un aumento deldi alcune categorie di spesa: tra queste spiccano le spese per lae per l'. L'articoloilildied. In