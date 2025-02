Istat | a gennaio inflazione +15% annuo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Nelle stime preliminari, ail Nic,indice nazionale dei prezzi al consumo collettivo segna, al lordo dei tabacchi, +0,6% su dicembre e +1,5% su2024. Tale andamento -spiega- riflette l'aumento dei beni energetici regolamentati (da +12,7% a +27,8%), il rallerntamento nel calo di quello non regolamentati. In misura minore all'andamento concorre l'aumentato ritmo di crescita degli alimentari lavorati. In calo i servizi trasporti (da +3,6% a +2,5%) e comunicazioni da +1,2%a +0,9%)