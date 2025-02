Ilrestodelcarlino.it - Isola San Giovanni, trovato hashish nel sottopasso. I controlli nel quartiere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato pomeriggio, durante un controllo, neldi viale Farini gli agenti della polizia locale hanno rinvenuto 24,8 grammi diin un contenitore di plastica all’interno di uno sportello metallico. Si tratta di uno dei tanti servizi che la polizia locale porta avanti neldetto ’di San’, dove nel corso di tutto il mese di gennaio sono state controllate 127 persone, di cui 114 straniere. Dodici le notizie di reato trasmesse alla Procura: spaccio, evasione, rissa (a carico di tre persone), falsità materiale commessa da privato, ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato (per 4 persone), inottemperanza all’ordine di espulsione, violazione del daspo urbano (3 persone). In sei sono stati segnalati come assuntori di sostanze. Sono poi state 49 le violazioni di natura amministrativa contestate: tra queste ben 23 per consumo di bevande alcoliche in area interdetta, 6 per ubriachezza manifesta, 6 per acquisto o consumo di stupefacenti, 4 per aver violato le norme sui monopattini, 2 per atti contrari alla pubblica decenza, 1 per campeggio abusivo, 1 per abbandono di siringhe e 1 per disturbo della quiete pubblica.