Quotidiano.net - Iran, si spoglia nuda e sale sul cofano dell’auto della polizia. Poi grida agli agenti ed esulta. L’incredibile post di sfida a Teheran

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 febbraio 2025 - Nuova protesta delle donne contro le leggiiane che limitano i loro diritti. Dopo Ahoo Daryaei, la studentessa dell'Università dirimasta in intimo per denunciare le molestie subite dallamorale, un'altra donna ha affrontato la dura repressione islamicando lacompletamente, in mezzo alla strada, endo in piedi anche sull'auto, mentre il traffico, rallentato, scorreva a fianco. "Questa donna insi èta completamentedavanti alle forze di sicurezza,ndo su un veicoloper protesta", ha scritto l'attivistaiana per i diritti umani, Masih Alinejad, che haato su Xvideo che mostra la donna deta senza paura sopra l'auto. Il video, forse girato città di Mashhad, capoluogoprovincia nord-orientale del Khorasan, sostiene Alinejad, ma non è chiaro, dura alcuni secondi.