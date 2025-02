Secoloditalia.it - Iran, si siede nuda sull’auto della polizia in protesta contro il regime: il post di sfida virale sui social (video)

È successo ancora, e sempre in una città dell’. Come già qualche mese fa, quando una ragazza si era spogliata davanti all’università Azad di Teheran prima di essere fermata dalle autorità, nelle scorse ore undiventatosuiriprende una giovaneiana completamentementre sale sul cofano di una macchinae si adagia sul parabrezza.in strada inilUn gesto chiaramente diile l’oppressione riservata a donne, studenti, intellettuali e artisti considerati pericolosi dissidenti da reprimere, incarcerare, punire e ridurre al silenzio. Un atto che, richiamando alla memoria il sacrificio e la punizione letale inferti a Masha Amini per quel velo indossato non a dovere sui capelli, costringe il mondo a guardare ancora una volta all’e alle coercitive condizioni di vita ime alle sue donne.