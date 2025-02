Dayitalianews.com - Iran, ragazza si spoglia completamente e sale sul tetto dell’auto della polizia

Leggi su Dayitalianews.com

Lo scorso novembre unaiana camminò fuori all’Università islamica Azad di Teheram solo in slip e mutandine, un gesto che fu interpretato come un segno di protesta contro il regime, ritenuto responsabilemorte di Mahsa Amini e di altre giovaniiane colpevoli solo di non indossare il velo nel modo corretto. Inè scoppiata una violentissima protesta che in realtà non si è mai sopita del tutto. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da CorriereSera (@corriere)nuda per stradaÈ diventato virale il video che ritrae unanuda chesopra un’autoe in segno di sfida inizia a urlare, secondo quanto riferito dai social, frasi del tipo: “Fatevi i fatti vostri”, forse un modo per rivendicare la libertà delle donne di vestirsi come vogliono.