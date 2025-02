Ilnapolista.it - Inzaghi sul Var: «Su falli nostri intere trasmissioni. Inizio ad arrabbiarmi»

Leggi su Ilnapolista.it

Al termine del derby pareggiato contro il Milan, l’allenatore dell’Inter Simoneha parlato ai microfoni di Dazn:Le parole diNon è facile con tutte queste partite.«Non posso che essere d’accordo, così come non posso che fare un applauso a questa squadra per come è andata oltre gli episodi. 3 pali, 3 gol annullati per fuorigioco e un rigore clamoroso non dato: nonostante questo, siamo riusciti a risistemarla. Complimenti anche al Milan, ci ha creato delle difficoltà».Vi aspettavate la chiamata del Var?«Non mi va di parlarne, discorso ampio. Veniamo dal Bologna, da Riad e da questa partita. Non so quali sono le direttive: ci sta l’arbitro, c’era anche Theo con Pavlovic, ma chi sta al Var deve richiamare. E’ già la quarta o quinta occasione, per deiho visto faredi giurisprudenza sull’Inter.