Investitori sempre più young Il 308% ha meno di 35 anni

SONO IN MAGGIORANZA uomini ma ci sono anche molte donne e sono per lo più di mezza età. Ecco l’identikit dell’investitore italiano che fa trading online, cioè compra e vende azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari sulla rete di internet e attraverso le piattaforme digitali. A rilevarlo è l’ultima edizione dell’Osservatorio sulla Finanza Digitale di BG Saxo, il broker nato dalla joint venture tra Saxo Bank e Banca Generali. Ad affidare il proprio denaro ai mercati finanziari, secondo la ricerca, sono ancora soprattutto gli uomini (57%), di età compresa tra i 25 e i 54. Tuttavia, oggi il 30,8% di chi investe attraverso le piattaforme online hadi 35e l’8,6% è addirittura è under 25. Il 42,7%, inoltre, è rappresentato da donne. La ricerca ha coinvolto oltre 2.800 persone nel Nord Italia (dove, secondo la Consob si concentra stragrande maggioranza deglidel nostro Paese).