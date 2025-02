Davidemaggio.it - Intervista a Clara: “Torno a Sanremo con maggiore consapevolezza. E a tutti offro un ‘bonus psicologo'”

Leggi su Davidemaggio.it

Un anno dopo dalla sua prima volta,Soccini è già pronta a riaffrontare il palco del Festival di. Lo fa con, ci confessa, ma anche con una voglia di portare qualcosa di diverso oltre alla musica. In Riviera ha organizzato, infatti, uno spazio per parlare di psicoterapia e darà vita ad un podcast sul sesso. Abbiamo incontrato, in gara all’Ariston col brano Febbre. Non è usuale tornare aad un anno di distanza dall’ultima volta, come mai?Dopo la vincita diGiovani ho avuto due mesi per rendermi conto del palco che stavo per varcare, che stavo per cantare la mia canzone Diamanti e Grezzi ache fino all’anno prima guardavo da casa. Quando è finitosono stata subito molto coerente, ho detto che avrei continuato.