Interventi sulla viabilità per agevolare il traffico

Dopo la rimozione della Ztl in via Mazzini, a Trezzo è stata eliminata la rientranza all’altezza delle poste. Al suo posto, due nuovi parcheggi. Continuano glidell’amministrazione "per migliorare lae la sicurezza delle strade", spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Guzzi (nella foto). Un’altra miglioria ha riguardato via Cavour, dove è stato spostato l’incrocio per pedoni all’altezza di via 25 Aprile, sempre recuperando posti auto. "Proseguiamo con la politica dei piccoli passi – aggiunge l’amministratore –: aiuta a fluidificare il. Avanti così nella gestione del territorio: non stiamo rivoluzionando l’assetto della città, facilitiamo la circolazione e la tutela di tutti".