Inter, ufficiale l’addio di Alessandro Antonello

Nella mattinata del 3 febbraio è arrivata l’ufficialità, anche se la notizia circolava già da tempo. Dopo nove anniha lasciato l’. Il club nerazzurro ha certificatoattraverso una nota, specificando come l’ex amministratore delegato dell’area corporate è pronto a «cogliere nuove sfide». Per lui infatti è pronto il ruolo di ceo della Roma, posizione vacante da quando Lina Souloukou ha dato le dimissioni post esonero di Daniele De Rossi., nuovo ceo della Roma (Imagoeconomica).Marotta: «La vittoria della seconda stella sarà un ricordo che ci unirà per sempre»A Milano sponda nerazzurraè arrivato nel 2015, all’epoca della presidenza di Erick Thoir, inizialmente come direttore finanziario, carica che ricopre per due anni, quando diventa amministratore delegato.