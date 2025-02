Inter sfortuna e cuore | la rincorsa al Napoli non si ferma

Leggi su Ilnerazzurro.it

La montagna russa di Zalewski sembra essere anche la sintesi delle emozioni che hanno attanagliato i tifosiisti e milanisti durante il derby di Milano.Timore, delusione e sconforto sono quelle che i nerazzurri hanno provato per tre volte quando il pallone ha colpito i legni della porta rossonera. E poi, l’urlo quasi di rabbia al gol di Stefan De Vrij, per strappare un punto in una partita maledetta – con l’ombra di aver regalato l’opportunità di fuga al.Ma anche nel caos di questa tempesta emotiva, di questo sali e scendi, bisogna trovare un nesso per raccontare che serata è stata per un’ista.timorosaIl primo tempo sembra raccontare di una partita bloccata e molto tattica. Le due squadre non vogliono affondare veramente il colpo, anche se è l’ad imbucare per la prima volta la porta, ma in fuorigioco: Lautaro Martinez è oltre la linea difensiva e il passaggio per il gol di Federico Dimarco viene annullato.