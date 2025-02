Internews24.com - Inter Primavera, il club guarda al futuro! È fatta per i rinnovi di De Pieri e Lavelli. Il comunicato

di Redazione, ilal! Èdi contratto per De. IldelnerazzurroGiornata speciale per Giacomo Dee Matteo, giovani prodotti del vivaio nerazzurro, attualmente in forza alla. Per i due ragazzi è arrivata l’ufficialità: ildi Viale della Liberazione investe sul loroe tramite, ha annunciato ufficialmente idi contratto per entrambi. Per tutti e due i ragazzi, contratto pluriennale, con tanta e ampia possibilità di crescita, visto anche le recenti convocazioni, con annessi esordi, in prima squadra. Ecco la nota ufficiale delUfficiale il prolungamento di contratto di Giacomo Dee Matteo?? (@) February 3, 2025 MILANO – FCnazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Giacomo Dee Matteo